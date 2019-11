Real Sociedad iguala Real Madrid e Barcelona

O Granada falhou este domingo a possibilidade de se isolar no comando da Liga espanhola, depois de perder por 2-1 na receção à Real Sociedad, que se juntou ao grupo de líderes, no fecho da 12.ª jornada.Com o desaire do Barcelona (3-1 com o Levante) e com os empates de Real Madrid (0-0 com o Bétis), Atlético de Madrid e Sevilha (1-1 entre ambos), o Granada entrou em campo com a hipótese de voltar a ser líder isolado, mas acabou por ser a Real Sociedad o grande vencedor da ronda.Portu, que bisou na partida, ofereceu o triunfo à equipa basca aos 89 minutos, depois de já ter aberto o marcador, aos 21'. Pelo meio, aos 36', Vadillo fez o tento do Granada, que contou com Rui Silva na baliza e Domingos Duarte no centro da defesa.Com este triunfo, a Real Sociedad juntou-se a Real Madrid e Barcelona no topo da classificação, com 22 pontos, embora merengues e catalães tenham menos um jogo disputado. Por seu lado, o Granada caiu para o sexto posto, com 20 pontos, atrás de Atlético de Madrid e Sevilha, que somam mais um.Nos outros jogos do dia, o Getafe subiu ao sétimo posto, depois de vencer em Vigo o Celta, por 1-0, graças a um golo solitário do brasileiro Kenedy, aos 37 minutos, e o Osasuna passou a ser oitavo, após receber e bater o Alavés, por 4-2. Destaque ainda para o defesa português Paulo Oliveira, que foi titular no primeiro triunfo fora do Eibar, que bateu o Leganés, por 2-1.