Real Sociedad perde na visita ao Levante e deixa Atlético Madrid isolado na liderança

A Real Sociedad deixou este sábado o Atlético Madrid isolado na liderança da Liga espanhola, ao perder no estádio do Levante, por 2-1, na 14.ª jornada da prova.

A equipa basca até foi a primeira a marcar, pelo avançado sueco Alexander Isak, aos 22 minutos, mas o Levante conseguiu empatar seis minutos depois, aos 28', pelo avançado Marti Roger, e dar a volta ao resultado já perto do final da partida, aos 87', por Jorge de Frutos.

Com esta derrota, a Real Sociedad, que partilhava a liderança com o Atlético Madrid, segue ainda em segundo lugar, com 26 pontos, os mesmos do Real Madrid, mas pode cair para 3.º no domingo, caso os merengues pontuem no terreno do Eibar.



Na classificação, a equipa do argentino Diego Simeone, que na última ronda tinha perdido fora com o Real Madrid (2-0), mantém-se na liderança, agora isolado, com 29 pontos em 12 jogos, seguida da Real Sociedad (26 pontos em 15 jogos), Real Madrid (26 pontos em 13 jogos) e do Villarreal, com 25 pontos em 14 encontros..

Villarreal que este sábado foi a Pamplona vencer o Osasuna por 3-1, num jogo em que esteve sempre na dianteira do marcador, que inaugurou logo aos sete minutos, por Gerard Moreno, mas ainda antes do intervalo aumentaria a vantagem, aos 29', pelo avançado Fer Nino.

Na segunda parte, o Osasuna, que se viu em inferioridade numérica desde os 19', ainda reentrou na discussão do resultado, quando Roberto Torres, aos 70', na cobrança de um penálti, reduziu para 2-1. No entanto, a quatro minutos do final do tempo regulamentar, Gerard Moreno 'bisou' e arrumou definitivamente com a questão.