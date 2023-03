Real Sociedad regressa aos triunfos e segura quarto lugar isolado

A Real Sociedad venceu este domingo em casa o Elche por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e voltou às vitórias após quatro jogos sem triunfar no campeonato, segurando o quarto lugar isolado.

Na ressaca da eliminação da Liga Europa, às mãos da Roma de José Mourinho, a formação basca triunfou com golos do japonês Kubo, aos 48, e de Barrenetxea, aos 90, chegando aos 48 pontos, a três do terceiro classificado Real Madrid.

O Elche, por sua vez, somou o segundo jogo seguido sem vencer e está cada vez mais em apuros, no 20.º e último lugar com apenas 13 pontos, já a 'enormes' 13 da zona de manutenção.

Antes, o Betis prosseguiu o bom campeonato ao vencer em casa o Maiorca por 1-0, continuando a série de jogos sem perder, ainda que viesse de dois empates seguidos, graças a um tento de Borja Iglesias aos 48.

William Carvalho entrou aos 69 e ajudou a gerir o triunfo, que permite aos 'béticos' seguir em quinto, com 45 pontos, enquanto os maiorquinos somaram o quarto jogo consecutivo sem vencer e seguem num 'tranquilo' 11.º, com 32.

Em sexto está o Villarreal, que hoje também venceu, em casa do Osasuna, graças a tentos do nigeriano Chukwueze, aos 14, e Morales, aos 85 e 90+3, também eles recuperando após uma eliminação, no caso da Liga Conferência Europa, às mãos do Anderlecht. O submarino amarelo soma 41 pontos, contra 34 do nono classificado Osasuna, sem vencer há três encontros.

Ainda hoje, o FC Barcelona recebe o Real Madrid no 'El Clásico', um dos maiores jogos do futebol mundial, com os catalães destacados na liderança, com 65 pontos, e os madrilenos em segundo, com 56.