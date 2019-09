Real Sociedad vence Alavés e salta para a vice-liderança

A Real Sociedad somou esta quinta-feira a terceira vitória seguida na Liga espanhola, ao bater por 3-0 o Alavés, e subiu ao segundo lugar, em igualdade pontual com o Atlético de Madrid, em jogo da sexta jornada.O duelo basco ficou resolvido no primeiro tempo, com dois golos de Mikel Oyarzabal, aos 19 e 41 minutos, o segundo de grande penalidade, e um tento do brasileiro Willian José, aos 32, sendo que, perto do final da partida, o médio Portu teve a possibilidade de dilatar o resultado, mas falhou um penálti.A Real Sociedad, que vinha de triunfos sobre Atlético de Madrid e Espanyol, ascendeu ao segundo lugar, com 13 pontos, os mesmos dos 'colchoneros' e a um do líder Real Madrid.Já o Eibar, com o central português Paulo Oliveira a tempo inteiro, conquistou a primeira vitória no campeonato, depois de operar a reviravolta na receção ao Sevilha (3-2), que teve o defesa luso Daniel Carriço no 'onze'.O argentino Lucas Ocampos (11 minutos) e o ex-jogador do FC Porto Óliver Torres (33) deram vantagem aos sevilhanos no primeiro tempo, mas o conjunto do País Basco deu a volta ao marcador na etapa complementar, através de Fabián Orellana (65, de grande penalidade), Pedro León (77) e do ex-lateral do FC Porto José Ángel (82).O Sevilha, que tinha perdido a liderança na ronda anterior, ao ser derrotado pelo Real Madrid, desperdiçou a possibilidade de igualar Real Sociedad e Atlético de Madrid no segundo lugar, além de ter caído para o sétimo posto, com 10 pontos.No outro jogo do dia, o Celta de Vigo salvou um ponto na receção ao Espanyol (1-1) em tempo de compensação, graças ao golo de Santi Mina, aos 90+5 minutos, depois de Giner Pedrosa ter adiantado os catalães, aos 48.