Real Sociedad vence dérbi basco e consolida terceiro lugar em Espanha

A Real Sociedad venceu este sábado o dérbi basco ao bater o Athletic Bilbao por 3-1, na 17.ª jornada da Liga espanhola, consolidando desta forma o seu terceiro lugar, só atrás dos gigantes Barcelona e Real Madrid.

A equipa de San Sebastián entrou decidida a resolver cedo a partida, marcou aos 25' e 37', pelo avançado norueguês Alexander Sorloth e pelo dianteiro japonês Takefusa Kubo, respetivamente, mas o Athletic reduziu aos 40', pelo médio Oihan Sancet.

No entanto, a Real Sociedad daria o xeque-mate no seu opositor aos 62', quando Mikel Oyarzabal converteu uma grande penalidade, que foi antecedida pela expulsão do central Yaeray Alvarez, autor da falta grosseira de que resultou o castigo máximo.

Com este triunfo, a Real Sociedad consolidou o seu terceiro lugar, com 35 pontos, mais sete do que o quarto, o Villarreal, com 28, tendo apenas Barcelona e Real Madrid à sua frente, com 41 e 38, mas que ainda não jogaram nesta jornada.