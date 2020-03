Real Sociedad vence dérbi basco em Eibar e sobe ao quarto lugar em Espanha

A Real Sociedad subiu esta terça-feira ao quarto lugar da Liga espanhola, ao vencer por 2-1 em casa do Eibar, num encontro em atraso da 27.ª jornada, que foi disputado à porta fechada, devido ao surto de Covid-19.

No Estádio Municipal Ipurua, o médio Mikel Oyarzabal, aos 16 minutos, de grande penalidade, colocou os forasteiros na frente, uma vantagem que poderia ter sido anulada, não fosse o chileno Fabian Orellana, também da marca dos 11 metros, ter permitido a defesa ao guarda-redes Remiro (29').

No segundo tempo, o brasileiro Willian José (75') deixou os visitantes mais confortáveis no desafio, mas a Real ainda sofreu nos instantes finais, quando Charles (90'), de penálti, fez o tento de honra do Eibar, que teve o luso Rafa Soares entre os suplentes, mas não contou com Paulo Oliveira.

A Real Sociedad ocupa agora o quarto lugar da classificação, em igualdade pontual com o Getafe, ambos com 46, enquanto os anfitriões seguem no 16.º posto, com 27.

O FC Barcelona lidera isolado La Liga, com 58 pontos, mais dois do que o segundo classificado Real Madrid. O Sevilha ocupa o último lugar do pódio, com 47.