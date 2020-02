Real Sociedad vence Valladolid e sobe provisoriamente ao 3.º lugar da liga espanhola

A Real Sociedad venceu esta sexta-feira na receção ao Valladolid em jogo que abriu a 26.ª jornada da liga espanhola e subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar.

Um golo do médio belga Adnan Januzaj, aos 60 minutos, garantiu os três pontos à equipa basca e a subida, à condição, ao terceiro lugar, com 43 pontos, os mesmos do quarto, o Atlético Madrid.

O campeonato é liderado pelo Barcelona, com 55 pontos, seguido do Real Madrid, com 53, da Real Sociedad, Atlético Madrid e Sevilla, todos com 43, enquanto o Valladolid é 15.º, com 29 pontos.

A ronda desta fim de semana vai ser marcada pelo clássico entre Real Madrid e Barcelona, no estádio Santiago Bernabéu, no domingo, que pode proporcionar uma mudança na liderança da prova, enquanto o Atlético Madrid tem uma difícil deslocação à Catalunha, ao terreno do Espanyol, também no domingo.