Reforço do Barcelona testa positivo à Covid-19

Reforço mais sonante do Barcelona para a nova temporada, Miralem Pjanic vai ser ausência nos trabalhos do Barcelona pelo menos nas próximas duas semanas, isto depois de ter acusado positivo à Covid-19 nos testes PCR realizados no sábado. Segundo os catalães, o teste ao bósnio foi feito depois de o jogador se ter sentido mal.





Ainda assim, esclarece o Barcelona, o ex-Juventus encontra-se de momento bem, em isolamento no seu domicílio.