Espanhóis garantem: Barcelona já assegurou Franck Kessié para 2022/23

Franck Kessié vai mesmo ser reforço do Barcelona na próxima temporada. O jogador marfinense do Milan termina contrato com a turma italiana em junho e seguirá depois carreira na Catalunha, conforme informa a Cadena SER.

Fica assim confirmada a primeira contratação do emblema culé para a temporada 2022/23.