Reguilón passou noite na casa de banho antes de brilhar pelo Real Madrid

Foi titular diante do Viktoria Plzen , e até se destacou frente à formação checa, mas Sergio Reguilón viveu tudo menos uma noite fácil na véspera da partida da Liga dos Campeões. Segundo revela o 'AS', o jovem lateral do Real Madrid, de 21 anos, enfrentou fortes dores estomacais na noite de terça-feira, tendo passado praticamente toda a noite na casa de banho do seu quarto de hotel, a contas com vómitos e diarreia.Pouco ou nada conseguiu dormir e, pela manhã, foi medicado pela equipa médica, de forma a tentar aliviar as fortes dores que ainda sentia. A situação melhorou e, a poucas horas da partida, Reguilón garantiu a Solari que estaria pronto a jogar, mesmo que de acordo com o 'AS' não estivesse sequer a 60% das suas capacidades físicas.Contudo, mesmo a 60%, o espanhol foi uma autêntica máquina de correr quilómetros, tendo mesmo sido o quarto melhor da equipa neste particular, com 11,1 quilómetros percorridos em jogo, apenas atrás de Lucas Vázquez (12,5), Odriozola (12,4) e Ceballos (12,3). Imagine-se se estivesse a 100%...