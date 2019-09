Reportagem com Piqué leva TVE a pedir desculpas aos telespetadores

O 'bluff' de Vidal com Piqué a observar O 'bluff' de Vidal com Piqué a observar

Uma entrevista a Gerard Piqué sobre o seu gosto e experiência em torneios de poker levou a TVE a emitir um pedido de desculpas aos telespetadores.Segundo refere a imprensa espanhola esta segunda-feira, o público não gostou de ver um futebolista profissional a promover os jogos de poker, levando a inúmeras queixas por parte dos telespetadores, que consideraram que a reportagem poderia ser vista como uma forma de incentivar os jovens a participar em jogos de sorte e azar.A televisão pública espanhola reconheceu o erro - em Espanha estudos apontam que 20% dos jovens têm problemas de viciação com este tipo de jogos -, pedindo desculpas por aquilo que muitos consideraram ser uma "publicidade encapotada".Recorde-se no final de agosto, Piqué e Arturo Vidal, ambos futebolistas do Barcelona, marcaram presença no primeiro torneio Single-Day High Roller no EPT Barcelona 2019.