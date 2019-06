Revelado o manual das expressões proibidas na academia do Barcelona

O jornal 'AS' revela este domingo uma lista com as palavras e expressões que estão proibidas de ser ditas no interior da La Masía (a conhecida casa das camadas jovens do Barcelona) e também no contexto de jogo o próprio clube catalão. Termos que habitualmente ouvimos nos estádios de futebol, como "roubar a bola" ou "inimigo" estão totalmente proibidos com base nas regras reveladas pelo diário espanhol.: A bola não se rouba. Recupera-se. O conceito de roubar tem o sentido de apropriarmo-nos de algo que não é teu. Por isso, o objetivo quando não temos a bola é recuperá-la, porque a bola é nossa. Se nos tiraram a bola, o que temos a fazer é recuperá-la o mais rápido possível, nunca roubar. O nosso bem mais precioso é a bola e queremos desfrutar a jogar.: A equipa adversária nunca é o inimigo, mas sim o nosso adversário ou rival. A palavra inimigo tem um sentido belicista que negámos de forma total, assim como outras, como batalha, duelo ou luta. É um desporto e fomentamos os valores desportivos. O nosso rival está em campo, mas fora dele não há rival.: É totalmente proibido o individualismo e o egoísmo no jogo. Somos uma equipa e colocamos todo o nosso talento ao serviço do coletivo. Ser humildes é uma das bases onde assenta o nosso jogo. A arrogância e a prepotência são totalmente contra os nossos valores. Quanto mais ajudares a equipa maior serás.: No Barcelona não vale um 7 ou um 8. Temos de alcançar a excelência e ter pelo menos um 9. Se no final do jogo achares que estiveste bem, na verdade não cumpriste os objetivos. A máxima exigência é a única forma de conseguir cumprir os objetivos propostos.: O importante é o nosso jogo e a nossa forma de colocá-lo no terreno de jogo. O adversário joga com os seus truques, mas nós temos de os neutralizar potenciando a nossa filosofia de jogo. Não mudaremos o nosso estilo nem o iremos adaptar por causa da outra equipa.: Somos criativos, uma equipa que baseia naquilo que é capaz de fazer com a bola. Somos proativos. Ser criativos significa entender o que se passa com a bola e dar-lhe o contexto no jogo. Saber mover-nos e ordenar-se através da bola.: Procurar a baliza adversária o mais rápido possível e a qualquer preço não é a correta orientação de jogo. A nossa é desde fora para dentro, de trás para a frente. O objetivo é fazer a bola circular e, pelo contrário, com a prioridade absoluta de juntar linhas. Quanto mais juntos jogarmos mais teremos a bola e mais fácil será recuperá-la.: Quando não temos a bola vamos ter problemas porque não somos uma equipa cómoda nessa situação. Queremos a bola para jogar e desfrutar. Se não a tivermos é mais fácil criarem-nos problemas.: É o pior contexto para o nosso jogo. A organização dá sentido à nossa forma de ver o jogo. Para conseguir esta ordem em campo temos estabelecidas uma série de superioridades. Há três tipos básicos de superioridades que nos fazem ser donos da bola, dependendo da zona do campo e das distâncias. Os apoios também são vitais para a correta organização da equipa.: Apenas desfrutando do jogo e com a bola se pode otimizar e chegar à excelência.