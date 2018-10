'Revolução' Conte no Real Madrid começa na barriga: não há mais massa, pão e gelados

Com aà sucessão do ainda treinador do Real Madrid, Julen Lopetegui, vem aí uma revolução no Santiago Bernabéu... e não apenas na forma de jogar futebol. A secção 'Deporte y Vida' do jornal 'As' explica que as restrições alimentares dos jogadores merengues também vão sofrer várias alterações.O treinador italiano proíbe que os seus futebolistas comam massa (exceto aquela que seja preparada com farinha de trigo), pão e pizza. Além disso, o antigo treinador do Chelsea não deixa que se comam bolos, sanduíches, batatas fritas e gelados. Em contrapartida, quer que se consumam frutas e legumes com abundância, tal como carne magra.Se for anunciado como novo treinador do Real Madrid, os jogadores não poderão ter refeições muito grandes durante o dia, trocando por várias refeições mais pequenas. Conte considera recomendável um pequeno-almoço abundante para que as reservas de açúcar não se esgotem demasiado depressa. Durante a manhã, teriam um snack para recarregar forças e depois o almoço, que não seria muito grande.O jantar também seria algo ligeiro. Conte quer que os seus jogadores tomem proteínas magras antes de se deitarem, uma vez que os aminoácidos são essenciais para que os músculos recuperem a sua forma depois de um treino.