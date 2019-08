Ricardinho defende João Félix: «Uma jogadita? Um 'jogadão'!»

Ricardinho não deixou passar em claro os comentários de Ninochka Gómez, a guarda-redes da equipa feminina do Pozuelo de Alarcón que na segunda-feira desvalorizou uma jogada de João Félix na sua estreia pelo Atlético Madrid, e através do Twitter saiu em defesa do jovem português dos colchoneros.





"Uma jogadita? Um 'jogadão'! O problema é que insistem em comparar jogadores. Desfrutem deles! É um craque e tem muita qualidade. Para vocês que gostam de comparar, poucos jogadores com a sua idade, e no seu primeiro ano em Espanha, fazem jogaditas assim. Que continue feliz o menino", escreveu o melhor futsalista do Mundo.