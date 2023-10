Rio Ferdinand conta tudo: Como Bellingham rejeitou o Manchester United

Jude Bellingham, de 20 anos, está a tornar-se uma das grandes figuras do Real Madrid. Os adeptos adoram-no e os seus números provam que é um elemento determinante na formação liderada pelo italiano Carlo Ancelotti. Agora que está no topo, há quem lembre que a vida do miúdo inglês nem sempre foi fácil.

Rio Ferdinand, figura eterna do Manchester United e atual comentador, revelou ao mundo que os red devils tiveram Bellingham na mão... mas deixaram-no escapar. E por um motivo bem discutível...

"Ele foi do Birmingham para o Borussia Dortmund. E sabem o que ouvi? Que ele esteve em contactos com o United mas pediu garantias relativamente à utilização na equipa principal. E o United não dá esse tipo de garantias. Foi o que ouvi de uma fonte muito fiável. Ele queria certezas de que seria um jogador de primeira equipa e com alguma utilização. Como não lhe garantiram isso, ele disse que sabia o seu valor e que ia procurar outro clube. E assim fez...", registou Ferdinand no 'Vibe with Five'.