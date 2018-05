Sendo um atleta de alta competição, apesar de ser apreciador de vinho, consome-o com moderação. Privilegia os sumos de fruta natural - pêra, maçã e ananás são os seus preferidos.



"Também gosta muito de café", acrescenta o chef Lavrador.



Mas o prato favorito, aquele que o faz ir a correr para a mesa, é mesmo o bacalhau à brás. E de vez em quando come chocolate, privilegiando o preto, que tem menos açúcar.



Em suma, o segredo da alimentação do craque português resume-se a pratos saudáveis e sem gordura. Fácil, não?







A poucos dias da final da Liga dos Campeões, que o Real Madrid disputa sábado, em Kiev, diante do Liverpool, o site 'Business Insider' falou com o chef da seleção portuguesa, Luís Lavrador, no sentido de perceber o que come Cristiano Ronaldo para se manter em tão boa forma aos 33 anos. E a conclusão é (imagine-se)... comida saudável! Mas o capitão da Seleção Nacional também dá umas 'facadinhas' na dieta de vez em quando...De uma forma geral Cristiano Ronaldo tem uma dieta equilibrada, em que até não falta um copo de vinho tinto de vez em quando. "Ingere comida simples, como fruta fresca, cereais integrais e proteína magra", segundo conta o chef. "E muitas saladas."A questão da hidratação não é descurada por Cristiano Ronaldo que para o efeito recorre a uma bebida isotónica nos treinos e nos jogos, que consiste numa mistura de hidratos de carbono, para dar resistência, e que tem muito menos açúcar do que as que são habitualmente comercializadas. O preparado integra ainda eletrólitos e vitamina B12, para combater a fadiga.O craque português adora peixe - ou não tivesse nascido na ilha da Madeira! Besugo, peixe espada e robalo estão entre seus favoritos. Mas também gosta de carne, sobretudo grelhada, sempre bem acompanhada por uma boa salada mista.