Roberto Martinez e o peso de Hazard: «Ele tem a mesma gordura quando faz a diferença»

Eden Hazard custou 100 milhões de euros em 2019 ao Real Madrid e, na quarta temporada nos blancos, continua a não mostrar aquilo que ao serviço do Chelsea. O peso do avançado belga é sempre um dos temas em destaque quando se fala do jogador, de 31 anos, mas o selecionador dos diabos vermelhos saiu em defesa de Hazard."O Eden Hazard pode ter jogos maus e pode ter momentos em que não está no seu melhor. As pessoas dizem que é por causa da forma do corpo dele, por ter muita gordura corporal. A verdade é que ele tem a mesma gordura quando faz a diferença. É necessário entenderem que um jogador baseia-se no seu talento e não no aspeto físico que ele leva para o jogo", frisou em declarações à rádio Talksport."Se não jogar bem, o comentário fácil ou o comentário preguiçoso será que ele não é magro ou tão atlético como deveria ser. Acho que isso é irrelevante. O Eden pode ter bons e maus jogos mas tem sempre a mesma forma corporal", acrescentou Martinez, deixando mais elogios ao jogador, de 31 anos, que deverá levar ao Mundial do Qatar."Ele nasceu para jogar futebol. Eu acho que ele é daqueles pessoas que vemos imediatamente para quem o futebol não é um trabalho, não é uma tarefa ou algo que ele tem de suar para fazer a diferença. Ele tem esse talento natural. Tem essa qualidade humana maravilhosa de iluminar a sala quando entra", constatou o selecionador nacional dos belgas.Refira-se que em 2022/23 Hazard soma apenas seis presenças oficiais pelo Real Madrid.