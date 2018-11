Roberto Martínez nem quer falar do Real Madrid

O espanhol Roberto Martínez, selecionador da Bélgica, esteve nas cogitações de Florentino Pérez para substituir Julen Lopetegui no Real Madrid, mas aparentemente o presidente dos merengues não terá conseguido convencer o técnico.Inquirido pela imprensa belga sobre a possibilidade de se mudar para a capital espanhola, o treinador respondeu "não vamos perder o nosso tempo com isso..."O contrato de Martínez com a federação belga termina depois do Europeu de 2020, mas aparentemente o vínculo contempla a possibilidade de uma quebra contratual antecipada, mediante determinadas condições. "Não fazemos comentários sobre os contratos que a federação tem com os seus colaboradores, consideramos isso matéria privada", disse Stefan Van Loock, porta-voz da federação, à agência Efe. "Se um clube quiser contratar o senhor Martínez terá primeiro chegar a acordo com a federação belga."