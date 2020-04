Roberto Martínez: «O Hazard não está longe de andar de novo»

O selecionador de futebol da Bélgica, o espanhol Roberto Martínez, disse hoje que o lesionado Eden Hazard, do Real Madrid, "voltará mais forte" e "ainda a tempo de jogar o final da época", suspensa devido à covid-19.

"Sei que o Eden está a recuperar bem. Não está longe de andar de novo e não há nenhuma complicação", disse Roberto Martínez à televisão flamenga VTM, considerando que o intervalo competitivo forçado será benéfico para o jogador.

Eden Hazard, de 29 anos, que o Real Madrid contratou no início da época aos ingleses do Chelsea, não tem tido vida fácil na capital espanhola, onde nos últimos meses já falhou 20 jogos por lesão, mais do que em sete anos na capital inglesa.

"A Liga espanhola parou e Eden não perdeu uma partida. É positivo para ele e sabemos que ele voltará mais forte, Ele está focado na sua recuperação", referiu Roberto Martínez, acrescentando que tem "um sentimento positivo de que voltará breve".

O drama clínico de Eden Hazard teve início em 26 de novembro contra os franceses do Paris Saint-Germain, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, quando belga teve de deixar o campo após sofrer uma entrada dura do compatriota Thomas Meunier.

Numa primeira avaliação ao jogador foi diagnosticado uma entorse simples, com uma paragem estimada de cerca de uma semana. Posteriormente, o Real Madrid anunciou que Eden Hazard tinha sofrido uma microfratura no tornozelo direito.

O jogador esteve afastado vários meses e regressou à titularidade no Real Madrid contra o Celta de Vigo, em 16 de fevereiro, mas no segundo jogo após lesão, contra o Levante, teve uma recaída, que o levou novamente para o departamento clínico.

Eden Hazard foi operado em 05 de março em Dallas (EUA), devido à fissura distal da fíbula que sofreu na perna direita e, na altura, o período de afastamento foi estimado em cerca de dois a três meses, dependendo da evolução da recuperação.

O médio ofensivo do Real Madrid realizou apenas 15 jogos pelo seu novo clube ao longo da época, em que marcou um golo, mas Roberto Martínez acredita que ainda pode jogar se a Liga espanhola for reatada. O jogador beneficiou ainda do adiamento do Euro2020, para 2021, para poder ser chamado pelo selecionador belga.