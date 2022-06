Roma cancelou particular com o Barcelona e catalães ameaçam ação judicial

A Roma cancelou, de forma unilateral, a presença no Troféu Joan Gamper, frente ao Barcelona, segundo avançam os catalães em comunicado. "Sem razão, rescindiu o acordo entre ambas as partes para o jogo que seria disputado a 6 de agosto entre as equipas masculina e feminina", pode ler-se.Assim, os blaugrana garantem que "o Departamento Jurídico do clube estuda uma possível ação contra o clube italiano por danos causados ??ao Barcelona e aos seus adeptos devido a esta decisão inesperada e injustificada".O dinheiro dos bilhetes será restituído nas próximas 24 horas e o Barcelona encontra-se a analisar qual será o adversário que ocupará o lugar da equipa de José Mourinho.