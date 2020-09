Ronald Koeman rendido a Trincão: «É uma grande contratação»

Ronald Koeman não poupos nos elogios a Francisco Trincão, extremo português que se estreou este sábado pela equipa principal do Barcelona. No final do primeiro encontro particular dos blaugrana nesta pré-temporada, o treinador holandês 'rendeu-se' às qualidades demonstradas pelo internacional luso na vitória (3-1) diante do Gimnastic.

"Gostei muito do seu sentido posicional, entrando umas vezes por dentro e outras por fora. Tem muita qualidade e deve adaptar-se à velocidade e ritmo de jogo. É uma grande contratação", apontou o atual treinador dos catalães, em declarações citadas pela imprensa espanhola.





