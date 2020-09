Ronald Koeman: «Suárez? Não sou o mau da fita, foi uma decisão do clube»

Ronald Koeman falou este sábado sobre a saída de Luis Suárez e deixou a garantia que sempre tratou o avançado com respeito.





"Parece que sou o mau da fita mas não é assim. Desde o primeiro dia que demonstrei ter respeito pelo jogador e pessoa que é. Ele treinou ao máximo enquanto esteve aqui. Disse-lhe que se ficasse seria complicado jogar mas também lhe disse se que ficasse seria mais um", disse este sábado o treinador do Barcelona, dizendo que foi uma "decisão do clube".Luis Suárez foi oficializado sexta-feira como reforço do At. Madrid por duas épocas e não escondeu a felicidade. "Foi um dia repleto de emoções para mim e espero continuar a ajudar o Atlético. Tinha vontade de saber como nos sentimos no Atleti. É um clube grande e nunca recusamos algo assim", explicou o uruguaio, que tem criado entusiasmo sobre uma possível dupla com Félix.Suárez realizou os testes médicos, antes de assinar e fazer o primeiro treino pelo Atlético, de tarde. A sessão foi orientada por Simeone, de volta após recuperar da Covid-19, e El Cholo até testou Suárez e Félix na mesma equipa. Para o jogo de amanhã com o Granada, a imprensa espanhola inclui Suárez nos convocados, mas aponta ao onze a dupla Félix-Diego Costa.