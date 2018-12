Ronaldo confessa ter pedido Vinicius ao Real Madrid e um vídeo de Shakira a Piqué

Ronaldo está empenhado em reforçar o plantel do Valladolid com futebolistas de qualidade e esta quinta-feira confessou já ter pedido a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, o jovem avançado Vinícius Jr."Claro que gostaria de ver jogar o Vinícius no Valladolid, já pedi o seu empréstimo ao Real Madrid. Sei que tem um enorme talento e que o Real não o quer perder, mas se um dia houver a possibilidade... Já questionei Florentino Pérez, mas é difícil", afirmou o antigo futebolista, que representou a formação merengue entre 2202 e 2006.Mas foi a confissão sobre um outro pedido a Piqué que está a dar que falar. Ronaldo revelou ter começado a falar com o futebolista do Barcelona para lhe pedir um vídeo de Shakira."Os meus sobrinhos são apaixonados pela Shakira e um dia pedi um vídeo ao Piqué. A partir desde momento começámos a falar e desde então encontramo-nos para conversar sobre muitos projetos mas ainda nenhum foi concretizado", explicou o antigo futebolista, que também vestiu a camisola do Barcelona, tendo jogado na formação catalã na época 1996/1997, numa altura em que era companheiro de equipa dos portugueses Vítor Baía, Fernando Couto e Luís Figo.