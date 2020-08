Ronaldo em isolamento após contacto com caso positivo de Covid-19

O antigo internacional brasileiro Ronaldo cancelou um evento, relacionado com a Liga dos Campeões, devido a um caso de Covid-19. O antigo futebolista e proprietário do Valladolid, não acusou positivo ao novo coronavírus, mas esteve em contacto com quem estivesse infetado.





Por precaução, o evento que seria realizado em colaboração com o Banco Santander e cujo prémio era assistir à final da Liga dos Campeões entre o PSG e Bayern Munique, em Ibiza na companhia do próprio Ronaldo.O antigo jogador brasileiro foi entretanto submetido a teste à covid-19, tendo o resultado dado negativo. No entanto, o evento foi cancelado seguindo assim as recomendações das autoridades espanholas.