Cristiano Ronaldo deu uma entrevista à 'Chiringuito TV', em Espanha, e uma das perguntas que lhe foram feitas prendia-se com os músculos que ostenta sempre que tira a camisola em campo."As mulheres gostam do resultado", constatou o jogador português, entre muitos sorrisos. "A minha namorada quando vê diz 'estás muito bom!'"O entrevistador quis depois saber se Georgina não ficaria aborrecida por Cristiano mostrar os abdominais a tantas mulheres... "Vocês podem não acreditar, elas podem não acreditar, mas não faço isso (tirar a camisola) de propósito. Às vezes sai...", contou o capitão da Seleção Nacional, que sábado disputa a final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, em Kiev, diante do Liverpool.