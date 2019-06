Ronaldo Fenómeno 'arranja emprego' a Júlio Baptista

A boa relação de Júlio Baptista e Ronaldo Fenómeno garantiu mais um emprego no futebol espanhol. O antigo médio ofensivo terminou o curso de treinador no mês passado, ao lado de nomes como Raúl, Xabi Alonso e Xavi Hernández, e vai orientar os juvenis do Valladolid, emblema que tem Ronaldo como acionista maioritário.

Os dois mantêm uma relação muito estreita há vários anos, mercê dos anos de convivência no Real Madrid e seleção do Brasil, e agora vão passar a trabalhar ainda mais de perto.