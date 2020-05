O legado de Cristiano Ronaldo no Real Madrid foi até hoje inigualável e é normal que os adeptos do clube com mais êxito a nível europeu de todos os tempos sintam saudades do astro português. Há precisamente dois anos, a 26 de maio de 2018, o internacional luso fazia o último jogo pelos merengues e, como sempre foi seu apanágio, esse encontro culminou com a obtenção de mais um título: uma Liga dos Campeões. A quarta pelo emblema da capital espanhola em somente cinco anos.





"Fue muy bonito estar en el Real Madrid. En los próximos días les diré mi decisión", declaraciones de Cristiano Ronaldo, luego de la victoria del @realmadrid ante el #Liverpool en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/L9WiciS8d5 — TVV Noticias (@TVVnoticias) May 26, 2018

Enquanto a equipa celebrava, o melhor marcador da história do Real Madrid, com 451 golos em nove temporadas, deixa implícito aquilo que os adeptos já iam percebendo mas não queriam ouvir: "Foi muito bonito estar no Real Madrid", vincou CR7 em pleno relvado do Olímpico de Kiev, onde poucos minutos antes se dava o apito final do encontro em que os merengues haviam triunfado por 3-1 diante do Liverpool. Os golos ficaram a cargo de Bale (2) e Benzema - Mané marcou para os reds - mas a notícia da saída do avançado português rivalizou com a da conquista do Real, aquela que foi a 13ª conquista da maior prova de clubes da sua história. Em 2017/18, Ronaldo havia sido novamente o melhor marcador da prova, com 15 golos apontados, catapultando os blancos para a conquista europeia.Nas contas de CR7 era a quinta Champions. Antes de quatro amealhadas no Real Madrid, o número 7 já havia feito a estreia nesse capítulo pelo Manchester United, em 2009.A mudança de país, de clube e de paradigma consumou-se um mês e meio depois : o português era oficializado na Juventus a troco de 105 milhões de euros. Já o Real Madrid nunca mais seria o mesmo. Desde então, os merengues ganharam um Mundial de Clubes e uma Supertaça de Espanha, perdendo internamente para o Barcelona e o peso europeu para o Liverpool, ainda vigente campeão.O presidente do Real, Florentino Pérez, investiu mais de 300 milhões de euros para tentar voltar ao êxito e também tentar encontrar um substituto. Mas sem sucesso: Hazard, Vinícius, Jovic, Rodrygo... Nenhum deles conseguiu repetir o mesmo produzido por Cristiano entre 2009 e 2018. Por isso, a 'Marca' esta terça-feira recorde através do jornalista Santiago Siquero o "negócio mais ruinoso da história do Real Madrid", o clube que vendeu o melhor jogador do Mundo e o mais decisivo numa das suas melhores fases da carreira.