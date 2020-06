Ronaldo quer Alexis Sánchez a jogar no Valladolid: «As nossas portas estão abertas para ele»

Alexis Sánchez ainda não conseguiu ser feliz em Itália, onde está emprestado pelo Manchester United ao Inter de Milão. O avançado chileno, de 31 anos, tem ficado no banco de Antonio Conte desde que a competição foi retomada em Itália. Esta época, soma 16 jogos, mas apenas foi titular em sete ocasiões.





Ronaldo Nazário, o fenómeno, ofereceu-se este domingo para receber Alexis Sánchez no Real Valladolid."Ele triunfou sempre onde esteve, tem muita qualidade. Se não triunfar no Inter, tem a porta do Valladolid aberta e pode vir ter connosco", afirmou o dono do clube espanhol, numa conferência de imprensa.