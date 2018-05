O brasileiro Ronaldo quer voltar ao futebol e, segundo avança esta quarta-feira 'O Globo', o antigo internacional canarinho está a negociar a compra do Valladolid. A mesma publicação diz que o negócio envolve 30 milhões de euros e que está próximo de fechar.Ronaldo revelou no início do ano as suas intenções, numa entrevista à 'Folha de São Paulo'. "Seria uma honra presidir à Confederação brasileira, mas antes quero ter a experiência de gerir um grande clube. Estou a pensar comprar uma equipa da segunda divisão em Espanha ou Inglaterra. Quero fazer algo de inovador e julgo que estou preparado para este desafio."