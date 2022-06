Ronaldo quer juntar Daniel Alves e Marcelo no Valladolid

Foram sempre rivais em Espanha e em toda a carreira, à exceção da seleção brasileira. Ronaldo, o 'Fenómeno', quererá agora juntá-los em La Liga e num clube onde tem uma posição de gestão: o Valladolid, recém-promovido ao principal campeonato espanhol.Quem dá conta desta vontade é o portal 'UOL Esporte'. De acordo com a fonte, a chegada dos dois internacionais brasileiros é uma vontade pessoal do antigo Bota de Ouro que brilhou no Real Madrid e Barcelona.Marcelo, de 34 anos, deixou o Real Madrid ao fim de 16 temporadas. Já Daniel Alves, voltou em 2021/22, ao Barcelona, mas não renovou contrato com os catalães, aos 39 anos, e também é um jogador livre.