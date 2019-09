Rony Lopes elogia Lopetegui: «Estou a aprender muito»

Rony Lopes ainda só somou 11 minutos pelo Sevilha esta temporada, mas o avançado, de 23 anos, garante que espera ser uma opção válida para Julen Lopetegui, treinador do qual guarda elogios."Estou contente [com a adaptação]. A primeira coisa que me surpreendeu foi o calor que faz na cidade. Mas estou encantando com a minha equipa e com o treinador. Até agora, a experiência está a ser perfeita, estou a aprender muito e espero que continue assim", garantiu o português em entrevista ao diário 'Marca', apontando as diferenças do Monaco para o Sevilha."A primeira e segunda semana foram as mais difíceis porque não conhecia o ritmo. Mas foi muito bom para mim", destacou.