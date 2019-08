Rony Lopes já fez aos testes médicos no Sevilha

Rony Lopes já fez os testes médicos no Sevilha, faltando agora apenas a oficialização da transferência. O contrato deverá ser válido por cinco temporadas e o português vai vestir a camisola número 7.





O clube espanhol e o Monaco chegaram segunda-feira a acordo para a transferência do português por 25 milhões de euros – o negócio entre os dois clubes por Ben Yedder, por 40 M€, faz-se separadamente.Tal como o nosso jornal adiantou, Rony Lopes mostrou-se agradado com o projeto do Sevilha desde a primeira abordagem. O campeonato espanhol sempre entusiasmou o jogador e o facto de os andaluzes estarem na Liga Europa pesou na decisão. Até porque, esta época, o Monaco não vai disputar as competições europeias.