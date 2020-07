Rony Lopes perto de rumar ao Nice

Sem espaço no Sevilha, Rony Lopes parece estar mais próximo de rumar ao Nice neste mercado. Segundo o site Nice Matin, o médio-ofensivo já terá chegado a acordo com os franceses, pelo que fica apenas por fechar o negócio com o clube andaluz. Tanto uma transferência em definitivo como um empréstimo são cenários em cima da mesa.

Rony tornou-se no ano passado o reforço mais caro da história do Sevilha - custou 25 milhões de euros -, mas não conseguiu convencer o treinador Julen Lopetegui, realizando só 14 jogos e apenas sete a titular.

Nesse sentido, a mudança para França pode relançar o jogador, de 24 anos, que conhece a realidade da Ligue 1. Antes de se mudar para Espanha, Rony atuou no Lille e no Monaco, tendo sido uma peça importante em ambos. Além disso, o médio vai reencontrar o treinador Patrick Vieira, por quem já tinha sido orientado na formação sub-23 do Manchester City. Aconteceu em 2013/14, temporada em que o português também fez a estreia como sénior.