Rotura do ligamento cruzado obriga Bebé a paragem de seis meses

O futebolista português Bebé, que alinha no Rayo Vallecano, vai estar seis meses fora de competição devido a uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito, noticia esta terça-feira a agência EFE, citando fonte do clube madrileno.





Bebé lesionou-se com gravidade no sábado, frente ao Ponferradina, em jogo da 13.ª jornada da 2.ª Liga espanhola, tendo abandonado o relvado visivelmente debilitado, ainda durante a primeira parte.A lesão surge num bom momento de forma do extremo português, de 29 anos, que tem merecido a confiança do técnico Paco Jémez e soma três golos no campeonato.