Rúben Semedo desfalca Huesca durante as "próximas semanas"

O defesa português Rúben Semedo lesionou-se no tornozelo direito na derrota do Huesca frente ao Athletic para a Taça do Rei e estará em tratamento "nas próximas semanas", divulgou esta quinta-feira o clube espanhol."Após os exames médicos realizados, Rúben Semedo tem uma subluxação no tornozelo direito, com uma lesão de grau três no ligamento talofibular anterior e uma lesão de grau dois no ligamento calcâneo-peroneal", acrescentou o Huesca na sua página oficial na Internet.O emblema da I Liga espanhola explicou ainda que o jogador vai realizar "tratamento médico e de fisioterapia" e que o seu tempo de recuperação "dependerá da evolução clínica nas próximas semanas".Na quarta-feira, o central de 24 anos saiu lesionado aos 29 minutos na derrota do Huesca na visita ao Athletic Bilbau (4-0), na primeira mão da quarta eliminatória da Taça do Rei.Esta temporada Rúben Semedo já participou em 12 partidas oficiais, 11 no campeonato e uma na Taça do Rei.O central formado no Sporting está emprestado ao Huesca pelo Villarreal, clube espanhol que contratou o defesa aos 'leões' por 14 milhões de euros no defeso da temporada 2017/2018.