Rúben Vezo operado com sucesso

Um dia depois de ter contraído uma rotura do menisco externo do joelho esquerdo num treino do Levante, o defesa português Rúben Vezo foi esta quinta-feira operado com sucesso numa clínica de Valência.

O anúncio foi feito pelo Levante através de uma publicação no Twitter, dando conta de que a intervenção cirúrgica decorreu "com êxito" e desejando "muita força" ao jogador de 25 anos, que está temporada já cumpriu 14 jogos no campeonato espanhol ao serviço do emblema valenciano.



Segundo revelou fonte do Levante à agência EFE, Rúbe Vezo vai desfalcar o atual 11.º classificado da La Liga por um peíodo de entre seis a oito semanas.