Rúben Vezo seis semanas de fora com rotura do menisco

O futebolista português Rúben Vezo sofreu esta quarta-feira uma rotura do menisco externo do joelho esquerdo durante o treino do Levante, com o clube valenciano a apontar um período de seis semanas de baixa para o defesa.

Vezo saiu lesionado da sessão de treinos do Levante, que decorreu à porta fechada no estádio Ciutat de Valência, e que serviu para continuar a preparar o 'dérbi' com o Valencia, que se disputa no sábado, às 17:30.

Esta época, Rúben Vezo tem um total de 14 jogos efetuados pelo Levante na Liga espanhola, tendo falhado apenas uma partida.