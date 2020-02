Rúben Vezo sente-se "cada vez melhor" após lesão no joelho esquerdo

Rúben Vezo disse esta quarta-feira que se sente cada vez melhor, depois de regressar à titularidade no Levante e após quase um mês e meio de baixa, com uma lesão no joelho esquerdo.

"Cada vez me sinto melhor, já que estive sete semanas sem competir. Cada vez que jogamos, aumento o nível competitivo e sinto-me fisicamente melhor", indicou o central português, que regressou aos jogos em 21 de janeiro.

Vezo regressou diretamente para a titularidade, disputando quatro jogos, com três derrotas e um único triunfo, este no último jogo em casa com o Leganés (2-0), num momento em que o Levante é 11.º classificado na Liga espanhola.

"É sempre diferente trabalhar em cima de uma vitória do que de uma derrota. Estivemos muito bem no sábado, foi uma vitória importante, sem sofrermos golos e deixámo-los a 11 pontos [o Leganés está em zona em descida], o que é importante para o nosso objetivo", acrescentou Rúben Vezo.

No sábado, o Levante visita o Villarreal, em jogo da 24.ª jornada da Liga espanhola.