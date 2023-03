Rui Silva ambicioso no Betis: «Vamos trabalhar para estar na Liga dos Campeões»

O guardião Rui Silva tem sido peça importante para a surpreendente campanha do Betis, que chega ao último terço da liga espanhola na luta pelo acesso à Liga dos Campeões. A cumprir a segunda época em Sevilha, o português não sofreu golos em 40% dos jogos em que participou (9 de 20) e em entrevista concedida ao portal 'BeSoccer' não escondeu o desejo de jogar a liga milionária."Sabemos que vai ser muito complicado, temos grandes equipas à nossa frente, mas estamos entusiasmados e vamos trabalhar para atingir a Liga dos Campeões... na época passada ficámos perto [ficaram em 5.º, a 5 pontos do acesso]", começa por atirar Rui SilvaEm relação ao ano anterior, o português vê melhorias na equipa, que podem ajudar a chegar à 'Champions' pela primeira vez desde 2005/2006. "Estamos mais fortes, mais coesos, mais unidos. O ano passado corríamos muitos riscos, quisemos atacar para marcar mais golos e no final da época encontrámos a solidez defensiva. É importante ser forte defensivamente, o Manuel Pellegrini [treinador] disse-nos que para chegar à Liga dos Campeões temos de terminar a época, no mínimo, com uma média de um golo sofrido por jogo" explica Rui Silva.O guarda-redes é, naturalmente, um elemento fundamental para essa tarefa e Rui Silva tem feito o seu papel, com 9 jogos sem sofrer golos esta época, numa época em que Rui Silva se sente mais adaptado: "É diferente. O ano passado tinha acabado de chegar do Granada. Agora conheço os meus colegas de equipa, sei o que cada um faz e também ganhei confiança. Melhorei sobretudo a nível mental. Dantes ficava nervoso com jogadas de um para um, porque estava habituado a uma linha mais recuada. No Betis estou mais exposto, tenho de jogar mais fora da baliza e no início foi díficil, mas agora conseguido concentrar-me melhor", garantiu.