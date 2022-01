Rui Silva dedica mensagem ao falecido pai: «Espero aprender algum dia a viver com a tua ausência»

Rui Silva dedicou uma mensagem em honra do falecido pai horas depois de ter ido a jogo pelo Betis diante do Celta, recebendo uma ovação por parte do público verdiblanco no Benito Vilamarín.O internacional português não escondeu a saudade pelo seu ente querido. "Quero que saibas que tenho muito orgulho em ti. A tua alegria e boa disposição contagiava todos aqueles que te rodeavam. A tua humildade e simplicidade caracterizam o ser humano incrível que eras e sempre serás nos corações daqueles que te amam", vincou o guarda-redes do Betis através da conta pessoal de Instagram. "Espero aprender algum dia a viver com a tua ausência", concluiu.