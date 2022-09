Rui Silva pronto para Benzema

Real Madrid e Betis são as únicas equipas que venceram todos os jogos desta época 22/23 na La Liga e, por isso, o duelo de hoje é um embate entre líderes. E na baliza do Betis vai estar um português, que apenas sofreu um golo até agora. Rui Silva está preparado e não treme quando lhe falam de Benzema. "Ele impressiona, obviamente, mas não mete medo.Temos respeito mas sabemos que o mais importante é conseguir travá-lo", referiu o guardião ao ‘As’. Quanto à receita para o sucesso frente ao Real, resposta na ponta da língua: "União é a chave. Isso e correr sempre mais do que eles."Manuel Pellegrini, treinador dos sevilhanos, também destacou o espírito do grupo. E fê-lo devido a uma atitude de outro português da equipa. William Carvalho, que renovou contrato, tem mostrado ser figura no plantel e, por isso, a sua ausência neste importante duelo será notada. Mas apenas em campo. "Não conseguiu recuperar e não está na lista de convocados, Mas vai viajar com a equipa, assim como o Germán Pezella. Ambos pediram para acompanhar a equipa, apesar de não poderem jogar. Isto mostra o que falámos sobre a coesão interna do plantel. Temos de valorizar muito este aspeto", lembrou.No arranque da jornada, o Celta bateu (3-0) o Cádiz, com Iago Aspas a destacar-se mais uma vez ao bisar.