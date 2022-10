Saída atribulada: Ronald Araújo passa com o pneu por cima do pé de jovem adepta

Ronald Araújo, central do Barcelona, foi protagonista de um incidente esta manhã, quando abandonava o centro de treinos do Barcelona.

Depois de dar os autógrafos e tirar as fotos da praxe, o jogador uruguaio passou com o pneu do carro por cima do pé de uma jovem adepta blaugrana.

O craque saiu de imediato do veículo e certificou-se que a rapariga estava bem. De seguida, o clube catalão prontificou-se a ajudar a adepta.