Salah está de volta ao radar do Real Madrid

O namoro já é antigo, resta saber se o Real Madrid e Mohamed Salah vão mesmo subir ao altar. Depois de terem tentado contratar o craque egípcio na temporada passada, quando Cristiano Ronaldo rumou à Juventus, os merengues voltam a fazer mira à estrela do Liverpool e prometem fazer de tudo para conceder aquele que é um dos principais desejos do treinador Zinédine Zidane. Contudo, o Real Madrid precisa de enfrentar dois obstáculos: a quantia exorbitante pedida pelos reds (mais de 200 milhões de euros) e a concorrência feroz dos vários tubarões.

"Não é altura de falar do meu futuro", afirmou Mohamed Salah, de 26 anos, logo após o Liverpool conquistar a 6ª Liga dos Campeões do palmarés. A verdade é que o egípcio é visto pelos merengues como uma prioridade na reformulação do plantel e o negócio até tem pernas para andar, isto porque, segundo a imprensa inglesa, a relação de Salah com o técnico Jürgen Klopp já teve melhores dias. Mas há entraves. O Liverpool não está disposto a abrir mão de uma das suas referências (marcou 71 golos em duas épocas) e pede mais de 200 milhões de euros. Para além disso, Bayern Munique e Manchester United prometem atacar o mercado com todas as forças e estão atentos ao ‘faraó’ de Anfield.

Hazard e Mendy para fechar

As próximas horas podem trazer novidades para o Real Madrid. O defesa Mendy (Lyon), de 23 anos, tem tudo acertado com os merengues e a oficialização pode estar para breve. No que diz respeito a Eden Hazard, o gigante de Madrid continua em conversações com o Chelsea e o ‘final feliz’ pode dar-se quando terminarem os compromissos internacionais.