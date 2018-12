Salários em atraso do Reus pagos pela Liga Espanhola

A Liga Espanhola assegurou esta segunda-feira que irá pagar os salários em atraso dos jogadores do Reus, entre os quais estão os portugueses Luís Gustavo e Ricardo Vaz, para evitar o abandono da equipa do segundo escalão."Oferecemos aos jogadores a possibilidade de ser a liga a efetuar o pagamento [dos salários em atraso]. Se o Reus não pagar, pagará a liga e, evidentemente, isso irá implicar a instauração de processos disciplinares apropriados ao Reus, por faltas graves", disse o presidente do organismo, Javier Tebas, em conferência de imprensa, em Córdoba.As palavras de Tebas surgem um dia depois do, no jogo com o Alcorcón, no qual permaneceram, ao longo do primeiro minuto da partida, abraçados no centro do terreno, enquanto os adversários trocavam a bola entre si, sem quererem aproveitar a situação.Vários jogadores do plantel principal ficariam livres caso não se registasse, até esta segunda-feira, movimento nas contas bancárias dos futebolistas, devido ao atraso de três meses no pagamento dos salários por parte do Reus.