Salvador Agra manifesta apoio a Fábio Coentrão

Fábio Coentrão publicou esta qurta-feira fotografias sua equipado à Real Madrid a treinar, mostrando que não anda desparecido como questionou hoje o jornal espanhol 'As'. E depois do lateral merengue ter reagido no Instagram, foi a vez de Salvador Agra divulgar na mesma plataeforma uma mensagem de apoio ao internacional português, de 30 anos, que na última época esteve ao srviço do Sporting."Desculpa todas as pessoas que não te conhecem, não sabem o quanto simples, humilde e grande pessoa és irmão! Muito se fala, pouco se sabe! Sempre contigo, nos bons e nos maus..." escreveu Salvador Agra, no Instagram.