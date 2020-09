Samuel Eto'o: «Hazard está ao nível de Messi»

A La Liga arranca na sexta-feira com o embate entre Granada e Ath. Bilbao. Decorreu esta segunda-feira a apresentação da prova com várias antigas estrelas presentes como Samuel Eto'o, Forlán, Casillas ou Iniesta.





O avançado camaronês, que pendurou as botas na temporada passada, foi um dos mais interventivos e abordou o tema Messi.

"O Barcelona vai ser o próximo campeão da Liga", atirou o antigo jogador dos catalães. "O meu filho Messi ficou e por isso estou muito feliz. Mas o coração desta equipa precisa de mais jogadores do estilo Barcelona e que sejam 'tiqui-taca' e não 'box to box'. O melhor reforço do Barcelona é o Messi não sair", analisou



Já sobre Eden Hazard, que cumpriu uma primeira época modesta ao serviço do Real Madrid (um golo e sete assistências em 22 jogos), Eto'o comparou o extremo dos merengues com Messi. "Cruzei-me com ele no Chelsea e posso dizer que no seu melhor está ao nível de Messi", comparou.