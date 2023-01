Sanção histórica em Espanha: jogador infantil punido com 25 jogos de suspensão

O jornal 'Marca' dá conta este sábado que o comité de competição da federação aragonesa de futebol puniu um jovem jogador, de 12 anos, com 25 jogos de suspensão. Uma sanção que o diário desportivo de Madrid diz ser histórica.O jogador, infantil do Club Alfindén EFB, foi punido pelas agressões no jogo com o Cristo Rey, disputado a 17 de dezembro. Mas não foi o único, já que outros futebolistas da sua equipa também foram castigados.Os 25 jogos foram repartidos da seguinte forma: "quatro por agredir um adversário com o jogo parado; 15 por agredir adversários depois do ato anterior, com o jogo parado, e 6 por insultar o árbitro de forma grave e reiterada".Outros jogadores foram punidos, um deles com três jogos por se dirigir ao árbitro com expressões de menosprezo. O juiz deu aliás o jogo por terminado aos 58 minutos, quando o Cristo Rey vencia por 3-2.O Club Alfindén EFB vai ainda fazer três jogos à porta fechada, perde pontos na classificação, além do pagar uma multa de 400 euros. O clube foi também avisado que se houver reincidência, será excluído da competição.