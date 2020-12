Sandes e maçãs? Jogadoras do Rayo Vallecano ameaçam não viajar se não lhes derem jantar

O jornal 'As' revela esta terça-feira que as jogadoras do Rayo Vallecano exigem que o clube lhes dê melhores condições nas deslocações para os jogos fora e ponderam, inclusivamente, não viajar amanhã para San Sebastian, para defrontar a Real Sociedad, se não houver uma mudança por parte do clube.





Além de atrasos nos pagamentos dos salários, as jogadoras estão muito preocupadas com a comida que recebem nas viagens, como sucedeu na última viagem, de Valência para Madrid, onde o jantar constou de duas sandes de fiambre de peru (preparadas na manhã da viagem) e duas maças. Uma dieta que as atletas consideram ser manifestamente pobre para quem é profissional.As jogadoras tentaram arranjar uma solução, desde jantar num restaurante barato ou as atletas levarem elas próprias o jantar, mas o clube recusou. As capitãs pediram entretanto ao Rayo que altere a sua postura, sob pena de terem de adotar uma postura mais rígida.