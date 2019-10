Lenda do At. Madrid sobre João Félix: «Tem condições que podem facilitar-nos muito a vida»

O arranque de temporada de João Félix no Atlético Madrid tem sido marcado por altos e baixos. Utilizado em 10 partidas oficiais pelos colchoneros, o ex-avançado do Benfica contabiliza três golos e uma assistência em todas as competições.Alfredo Santalaena, antigo jogador do Atlético Madrid e lenda do clube, saiu em defesa do jovem internacional português afirmando que "é preciso ter paciência" para que o seu talento possa sobressair em prol da equipa colchonera."Um jogador que faz algo de diferente destaca-se. João Félix pode fazê-lo, tem essas condições. É um rapaz que tem de se soltar, não têm de lhe exigir nem lembrar-lhe quanto custou. Há que ter paciência com ele. É uma equipa, têm de exigir dele, mas também a Saúl, Morata, Thomas, Costa,... Ele tem essas condições de jogar no um para um, de velocidade, faz fintas espetaculares... Gostava que pudesse intervir mais no ataque do Atlético [Madrid] porque tem essas condições que podem facilitar-nos muito a vida", afirmou, em declarações ao programa 'Maneras de Vivir'.Para Alfredo, o grande desafio para o avançado dos colchoneros será libertar-se mais rapidamente da bola, até porque segundo o antigo jogador do Atlético Madrid, "o futebol do um para um está a perder-se"."O futebol do um para um está a desaparecer. Os treinadores estão obcecados com o facto de tocar rápido na bola. Quando um jogador tem a posse da bola já tem de estar à procura de fazer o passe", concluiu.