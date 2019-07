Saponjic apresentado no Atlético Madrid: «Está a ser tudo fantástico»

Saponjic disse estar a viver "um sonho" na apresentação como jogador do Atlético Madrid. "É uma honra trabalhar com jogadores tão bons, liderados por Simeone e sua equipa técnica. Vou dar tudo e ajudar sempre a equipa. Todos os jogadores receberam-me de uma forma excecional. Savic, Oblak e Kalinic foram os primeiros a ajudar-me. Agradeço-lhes muito. Está a ser tudo fantástico", referiu.





O ex-jogador do Benfica disse "estar muito contente por trabalhar com um treinador tão bom" com Simeone e acrescentou que as primeiras impressões "são muito boas".Questionado sobre a eventualidade de vir a ser emprestado considerou: "Estou aqui para lutar, trabalhar e mostrar as minhas qualidades. No final da pré-temporada logo veremos".